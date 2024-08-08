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Eurostat оценил в 2023 году среднюю ожидаемую продолжительность трудовой жизни в 36,9 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в странах Евросоюза в 2023 году составила 36,9 года, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

Этот показатель - прогноз того, сколько лет человек, которому в прошлом году было 15 лет, будет оставаться в составе трудоспособного населения на протяжении своей жизни.

Среди государств Евросоюза самая долгая продолжительность трудовой жизни ожидается в Нидерландах (43,7 года), Швеции (43,1 года) и Дании (41,3 года). Меньше всех будут работать жители Румынии (32,2 года), Италии (32,9 года) и Хорватии (34 года).

В Германии показатель составил 39,6 года, во Франции - 36,8 года, в Испании - 36,3 года.

У мужчин в ЕС средняя длительность труда составляла 39 лет, у женщин - 34,7 года. Разница в этом показателе, которая сейчас составляет 4,3 года, значительно снизилась с 2001 года, когда она равнялась 7 годам.

Эстония и Литва являются единственными странами, где женщины работают дольше мужчин. В Латвии и Финляндии показатели у разных полов практически не отличаются.

С 2001 года длительность трудовой жизни европейцев постоянно увеличивалась, однако в 2020 году она снизилась из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщении статуправления. В 2001 году показатель составлял 32 года, в 2013 году - 34,7 года, в 2019 году - 35,9 года, а затем в 2020 году опустился до 35,6 года.

Eurostat Евросоюз
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