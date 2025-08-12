Поиск

Криптовалютная компания Circle получила квартальный убыток при удвоении выручки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американская криптовалютная компания Circle Internet Group Inc. опубликовала первую квартальную отчетность после июньского IPO, сообщив о росте выручки в полтора раза и чистом убытке.

В апреле-июне 2025 года чистый убыток компании составил $482,1 млн, или $4,48 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $32,9 млн, или менее 1 цента на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Показатель включает расходы, связанные с размещением акций, в размере почти $500 млн.

Выручка Circle подскочила на 53% в годовом выражении, до $658,1 млн.

Circle разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в начале июня. Общий объем IPO составил около $1,05 млрд, рыночная стоимость компании была оценена почти в $8 млрд. С тех пор ее капитализация выросла более чем в пять раз.

Circle была основана в 2013 году. Изначально компания фокусировалась на продуктах для облегчения процесса оплаты с помощью криптовалют. В 2018 году она в партнерстве с криптобиржей Coinbase запустила проект Centre Consortium для создания стейблкойна (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами) USD Coin (USDC) и строительства инфраструктуры для сопутствующих услуг.

Акции компании на предварительных торгах во вторник дорожают на 8,7%.

