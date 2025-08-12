Brent подешевела до $66,34 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник, трейдеры оценивают перспективы баланса спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода статданных США и прогнозов ОПЕК.

К 17:45 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,44%) до $66,34 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этмоу времени дешевели на бирже NYMEX на $0,44 (0,69%), до $63,52 за баррель.

Продление США и Китаем отсрочки введения дополнительных взаимных пошлин на 90 дней ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью спада экономической активности и, соответственно, спроса на нефть в этих странах, что оказало поддержку ценам на нефть ранее в ходе торгов. Цена контрактов на Brent поднималась до $67,06 за баррель, на WTI - до $64,34 за баррель.

Вышедшие во вторник данные показали, что годовая инфляция в США в июле осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения темпа роста цен до 2,8%. Наличие признаков стабилизации инфляции укрепляет ожидания снижения процентной ставки американским ЦБ на заседании в сентябре.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, ожидая анонсированной встречи президентов США и РФ на Аляске. Заявления Дональда Трампа о том, что встреча нужна для того, чтобы "прозондировать позицию" президента РФ, несколько охладили надежды на то, что она приблизит урегулирование российско-украинского конфликта.

ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Внимание рынка теперь направлено на данные по запасам нефти в США. Американский институт нефти (API) опубликует свои оценки позднее во вторник, тогда как недельный отчет Министерства энергетики по резервам выйдет в среду.