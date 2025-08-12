Поиск

Brent подешевела до $66,34 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник, трейдеры оценивают перспективы баланса спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода статданных США и прогнозов ОПЕК.

К 17:45 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,44%) до $66,34 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этмоу времени дешевели на бирже NYMEX на $0,44 (0,69%), до $63,52 за баррель.

Продление США и Китаем отсрочки введения дополнительных взаимных пошлин на 90 дней ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью спада экономической активности и, соответственно, спроса на нефть в этих странах, что оказало поддержку ценам на нефть ранее в ходе торгов. Цена контрактов на Brent поднималась до $67,06 за баррель, на WTI - до $64,34 за баррель.

Вышедшие во вторник данные показали, что годовая инфляция в США в июле осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения темпа роста цен до 2,8%. Наличие признаков стабилизации инфляции укрепляет ожидания снижения процентной ставки американским ЦБ на заседании в сентябре.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, ожидая анонсированной встречи президентов США и РФ на Аляске. Заявления Дональда Трампа о том, что встреча нужна для того, чтобы "прозондировать позицию" президента РФ, несколько охладили надежды на то, что она приблизит урегулирование российско-украинского конфликта.

ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Внимание рынка теперь направлено на данные по запасам нефти в США. Американский институт нефти (API) опубликует свои оценки позднее во вторник, тогда как недельный отчет Министерства энергетики по резервам выйдет в среду.

API Brent WTI ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });