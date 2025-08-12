Поиск

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти сорта Brent на 2025 год с $68,89 до $67,22 за баррель, ожидает ее дальнейшего падения на фоне роста мирового предложения, сообщается в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По оценке аналитиков министерства, уже в четвертом квартале текущего года цена эталонного сорта может опуститься в среднем до $58 за баррель. Данный вывод в EIA сделали исходя из данных о росте мировых запасов сырья, а также на фоне решения ОПЕК+ ускорить наращивание добычи.

"Мы ожидаем, что мировые запасы нефти в среднем будут увеличиваться более чем на 2 млн б/с в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года, что на 0,8 млн б/с больше прогноза, сделанного в прошлом отчете", - говорится в отчете.

EIA прогнозирует, что средняя цена Brent в 2026 году составит $51,43 за баррель (предыдущий прогноз - $58,48 за баррель).

Аналитики отмечают, что профицит предложения может привести к временному падению цен на Brent весной 2026 года ниже $50 за баррель. Это, по их мнению, приведет к сокращению поставок как со стороны стран ОПЕК+, так и тех, кто не входит в альянс, что сдержит рост запасов к концу года.

