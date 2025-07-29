Розничная продажа пива в России в I полугодии снизилась на 16,3%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Розничная продажа пива в первом полугодии 2025 года составила 291,1 млн декалитров (дал), что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль со ссылкой на данные Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ).

Продажи пивных напитков снизились на 3,8%, до 45,4 млн дал.

Всего в "пивном секторе" было продано 336,5 млн дал продукции, что на 14,8% меньше прошлогоднего.

В то же время спрос на другие продукты брожения был выше. Так, продажи сидра, пуаре и медовухи выросли на 9,9%, до 5,7 млн дал