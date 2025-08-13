Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду умеренно растет в ожидании встречи президентов России и США 15 августа на Аляске, которая пройдет в городе Анкоридж; фактором поддержки выступают позитивные сигналы с внешних рынков капитала. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте акции "ВК" (+1,5%), ОК "Русал" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2985,31 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1177,31 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 августа, составляет 79,8714 руб. (+20,37 копейки).

Интернет-холдинг VK по итогам I полугодия 2025 году получил выручку в 72,6 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде составила 10,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным значением в I полугодии 2024 года. Рентабельность скорр. EBITDA составила 14%. Выручка оказалась близка к консенсус-прогнозу "Интерфакса", тогда как скорр. EBITDA превысила ожидания. Аналитики прогнозировали выручку VK в 72,87 млрд рублей, скорр. EBITDA в размере 9,65 млрд рублей.

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели после отсечки годовых дивидендов акции "Ростелекома" (-3% и -6,6% "префы"), также просели бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президентов РФ и США, сообщил МИД РФ.

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоятся в пятницу в городе Анкоридж на Аляске, сообщили во вторник в Белом доме.

"Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, на Аляску, на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге. Она отметила, что американский лидер "решительно настроен положить конец военным действиям" на Украине.

Отвечая на вопросы журналистов о формате саммита, Левитт отметила, что Трамп на встрече с Путиным намерен сфокусироваться на украинском конфликте, другие темы не являются приоритетными. "Я думаю, что эта беседа в пятницу будет сфокусирована на окончании войны на Украине", - заявила она в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос о том, возможно ли обсуждение и других тем.

По словам Левитт, Трамп заинтересован в обсуждении и других тем, таких как улучшение двусторонних отношений между США и РФ, но в настоящий момент его главным приоритетом является завершение украинского конфликта. Также Левит сообщила, что во время встречи предусмотрен разговор президентов один на один. Других подробностей Белый дом пока сообщать не собирается, добавила она.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники, встреча президентов США и России пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон (Анкоридж, Аляска). "Организаторы саммита вскоре пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, который может стать подходящим местом для проведения саммита, будет Анкоридж. И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, соответствовала требованиям, предъявляемым к проведению исторической встречи", - отмечает CNN.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, инвесторы с умеренным оптимизмом ждут встречи президентов США и РФ 15 августа. Вероятно, до этой даты волатильность торгов останется пониженной, хотя достаточно большое количество корпоративных новостей и отчетов повышают активность торгов в отдельных акциях. Остается актуальной тема замедления инфляции и постепенного смягчения ДКП Банком России. В частности, во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что годовая инфляция продолжает замедляться, а ситуация с бюджетом в РФ устойчива. В то же время сдерживающим фактором для рынка остаются низкие рублевые цены на нефть.

Двигаясь в рамках краткосрочного восходящего тренда, индекс МосБиржи пытается подняться выше ключевого сопротивления у отметки 3000 пунктов. В случае успеха рост может продолжиться до сопротивления на уровне 3130 пунктов. В то же время ключевой поддержкой выступает отметка 2850 пунктов, считает Кауфман.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ ждет данных по инфляции, ВВП и новостей по геополитике.

Американские индексы акций продолжили обновление исторических пиков, обратив внимание лишь на некоторое замедление показателей основной инфляции в США. На рынке акций РФ инвесторы продолжают покупки на корпоративных драйверах, а также оптимистичных геополитических ожиданиях, но неуклонный рост индекса МосБиржи пока не позволяет ему выйти из зоны краткосрочной перекупленности. Одним из важных драйверов движения в РФ во второй половине недели могут стать данные по потребительской инфляции за июль и ВВП страны за II квартал, полагает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, по-прежнему все внимание инвесторов приковано к предстоящей встрече лидеров России и США. Пока никаких значимых новостей по этой теме не поступало, а значит, и поводов для сильных движений нет. Вряд ли они появятся до пятницы.

Лучше рынка выглядят акции "ВК" , где поводом для покупок служит сильная отчетность ее готовящейся к IPO "дочки" VK Tech. Хорошее время для новых размещений акций вряд ли наступит ранее первого квартала 2026 года, поэтому данный повод отыгрывать покупками акций материнской компании рано. Впрочем, акции "ВК" славятся высокой волатильностью и зачастую игнорированием технических факторов. Поэтому движения бумаг малопредсказуемые, и в среднесрочные портфели включать их не стоит. В среду "ВК" обещает отчитаться за II квартал, что должно повысить волатильность акций компании, отмечает эксперт.

В плане успешности бизнеса и качества корпоративного управления более перспективны акции "НОВАТЭКа" , растущие 7 сессий подряд. Акции поднялись к довольно широкой области сопротивления 1260-1320 руб. С учетом накопленной технической перекупленности, нужны очень сильные новые драйверы, чтобы акции "НОВАТЭКа" преодолели преграду без коррекции, считает Антонов.

В целом рынок акций вновь намеревается штурмовать отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи, однако закрепиться выше нее пока будет сложно, заключил представитель "Алор брокер".

Индексы акций в США накануне выросли на 1,1-1,4%, причем S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq (+1,4%) обновили исторические максимумы.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы роста не изменились по сравнению с июнем. При этом аналитики ожидали ускорения до 2,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Менее значительный подъем цен успокоил инвесторов и укрепил их во мнении, что Федеральная резервная система в сентябре пойдет на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 90%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в июле достиг максимума за пять месяцев. Значение индикатора составило 100,3 пункта по сравнению с 98,6 пункта в июне, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Аналитики не прогнозировали изменения, сообщает Trading Economics.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi повысился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Поддержку азиатским рынкам акций продолжает оказывать торговое "перемирие" между Штатами и Китаем.

Цены производителей в Японии в июле выросли на минимальные с августа прошлого года 2,6% в годовом выражении после подъема на 2,9% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Производственная инфляция в стране замедляется четыре месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали ее на уровне 2,5%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле увеличились на 1,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 1,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. В июне инфляция в Германии составляла 2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после снижения накануне на ожиданиях окончания летнего периода пикового спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,1 за баррель (-0,03% и -0,8% во вторник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,11 за баррель (-0,1% и -1,2% накануне).

Нефть подешевела накануне, несмотря на новости о продлении США и Китаем "тарифного перемирия" на 90 дней. Кроме того, сигналы о стабилизации инфляции в США повышают вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на сентябрьском заседании, а ослабление внешнеторговой напряженности является позитивным фактором для прогнозов спроса на топливо.

ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 по Москве, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 300 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США в 2025 году вырастет на 200 тыс. б/с - до 13,41 млн б/с, а в следующем упадет на 160 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Месяц назад ведомство ждало роста в 2025 году на 160 тыс. б/с.

Также Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти сорта Brent на 2025 год с $68,89 до $67,22 за баррель, ожидает ее дальнейшего падения на фоне роста мирового предложения. По оценке аналитиков министерства, уже в IV квартале текущего года цена эталонного сорта может опуститься в среднем до $58 за баррель. Данный вывод в EIA сделали исходя из данных о росте мировых запасов сырья, а также на фоне решения альянса ОПЕК+ ускорить наращивание добычи.

Аналитики Минэнерго отмечают, что избыток предложения может привести к временному падению цен на Brent весной 2026 года ниже $50 за баррель. Это, по их мнению, приведет к сокращению поставок как со стороны стран ОПЕК+, так и тех, кто не входит в альянс, что сдержит рост запасов к концу года.