Veon завершил сделку по продаже Beeline в Киргизии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Холдинг Veon завершил продажу своего бизнеса в Киргизии: закрыта сделка по уступке 50,1% в компании Menacrest AG, которая является владельцем оператора связи Sky Mobile LLC, работающего под брендом Beeline в Kиргизии, государственному Элдик банку.

"Veon Ltd., глобальный оператор цифровой связи, объявляет о завершении продажи своей косвенной доли в размере 50,1% в компании Sky Mobile LLC, работающей под брендом Beeline в Кыргызстане, открытому акционерному обществу "Элдик банк", - сообщила группа.

Сделка соответствует ранее ранее анонсированной стратегии Veon по упрощению своей групповой структуры и оптимизации портфеля активов, говорится в сообщении. Холдинг намерен сосредоточить внимание на странах с большим количеством населения и возможностью развития нескольких масштабируемых цифровых предприятий. Veon, как сказано на сайте холдинга, владеет сейчас активами в Пакистане, на Украине, в Бангладеш, Казахстане и Узбекистане.

После того, как Veon объявил о намерении продать эту свою долю в компании CG Cell Technologies в марте 2024 года, кабинет министров Киргизской Республики воспользовался приоритетным правом на покупку акций и поручил Элдик банку приобрести их. Теперь он стал владельцем 100% Sky Mobile, уточнили "Интерфаксу" в кредитной организации.

Sky Mobile продолжит работу под брендом Beeline с сохранением команды, операционной модели и клиентской базы, сообщили в Элдик банке. Ожидается, что объединение потенциала двух компаний "позволит предложить рынку передовые решения в области мобильного банкинга, цифровых платежей, финансовых и коммуникационных сервисов нового поколения", добавили в кредитной организации. В ближайшее планируется запустить совместные проекты, направленные на развитие финтеха, интеграцию современных платежных инструментов и повышение цифровой доступности в регионах.