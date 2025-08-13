Поиск

Veon завершил сделку по продаже Beeline в Киргизии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Холдинг Veon завершил продажу своего бизнеса в Киргизии: закрыта сделка по уступке 50,1% в компании Menacrest AG, которая является владельцем оператора связи Sky Mobile LLC, работающего под брендом Beeline в Kиргизии, государственному Элдик банку.

"Veon Ltd., глобальный оператор цифровой связи, объявляет о завершении продажи своей косвенной доли в размере 50,1% в компании Sky Mobile LLC, работающей под брендом Beeline в Кыргызстане, открытому акционерному обществу "Элдик банк", - сообщила группа.

Сделка соответствует ранее ранее анонсированной стратегии Veon по упрощению своей групповой структуры и оптимизации портфеля активов, говорится в сообщении. Холдинг намерен сосредоточить внимание на странах с большим количеством населения и возможностью развития нескольких масштабируемых цифровых предприятий. Veon, как сказано на сайте холдинга, владеет сейчас активами в Пакистане, на Украине, в Бангладеш, Казахстане и Узбекистане.

После того, как Veon объявил о намерении продать эту свою долю в компании CG Cell Technologies в марте 2024 года, кабинет министров Киргизской Республики воспользовался приоритетным правом на покупку акций и поручил Элдик банку приобрести их. Теперь он стал владельцем 100% Sky Mobile, уточнили "Интерфаксу" в кредитной организации.

Sky Mobile продолжит работу под брендом Beeline с сохранением команды, операционной модели и клиентской базы, сообщили в Элдик банке. Ожидается, что объединение потенциала двух компаний "позволит предложить рынку передовые решения в области мобильного банкинга, цифровых платежей, финансовых и коммуникационных сервисов нового поколения", добавили в кредитной организации. В ближайшее планируется запустить совместные проекты, направленные на развитие финтеха, интеграцию современных платежных инструментов и повышение цифровой доступности в регионах.

Veon Beeline Киргизия Sky Mobile Элдик банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние230 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2345 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6954 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });