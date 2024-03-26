VEON продает свою долю в Beeline в Киргизии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON сообщил, что договорился о продаже своей доли в "Beeline Кыргызстан" CG Cell Technologies (принадлежит многонациональному конгломерату CG Corp Global).

VEON косвенно владеет 50,1% киргизской компании. Ориентировочные сроки закрытия сделки в сообщении не указываются. Сделку должны одобрить местные регуляторы.

Сумма сделки также не раскрывается, однако VEON указывает, что весь бизнес оценивается в 3,4х EBITDA за 2023 год. EBITDA Beeline в Киргизии за 2023 год выросла на 15%, до $22 млн.

Сделка обусловлена стратегией VEON по оптимизации структуры группы и акценту на более крупных рынках, где присутствует телеком-холдинг.

Выручка "Beeline Кыргызстан" в 2023 году выросла на 13,1%, до $56 млн.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга. VEON торгуется на NASDAQ и Euronext, сам холдинг зарегистрирован в Нидерландах.