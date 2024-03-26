Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:07

VEON продает свою долю в Beeline в Киргизии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON сообщил, что договорился о продаже своей доли в "Beeline Кыргызстан" CG Cell Technologies (принадлежит многонациональному конгломерату CG Corp Global).

VEON косвенно владеет 50,1% киргизской компании. Ориентировочные сроки закрытия сделки в сообщении не указываются. Сделку должны одобрить местные регуляторы.

Сумма сделки также не раскрывается, однако VEON указывает, что весь бизнес оценивается в 3,4х EBITDA за 2023 год. EBITDA Beeline в Киргизии за 2023 год выросла на 15%, до $22 млн.

Сделка обусловлена стратегией VEON по оптимизации структуры группы и акценту на более крупных рынках, где присутствует телеком-холдинг.

Выручка "Beeline Кыргызстан" в 2023 году выросла на 13,1%, до $56 млн.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга. VEON торгуется на NASDAQ и Euronext, сам холдинг зарегистрирован в Нидерландах.

LetterOne VEON Киргизия Beeline CG Cell Technologies Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

ФРГ установит полный контроль над газотранспортными активами Wintershall и "Газпрома"

Сбербанк снова меняет условия выдачи льготной ипотеки

Сбербанк снова меняет условия выдачи льготной ипотеки

Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий

Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий

Крупнейшие IT-компании РФ задумались о покупке разработчиков операционных систем

Крупнейшие IT-компании РФ задумались о покупке разработчиков операционных систем

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Рубль в понедельник не изменился к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне

Рубль в понедельник не изменился к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });