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VEON списал полную стоимость бизнеса в Киргизии и $723 млн в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON в отчете за III квартал отразил списание в $723 млн из-за переоценки бизнеса в России и списал полную стоимость активов в Киргизии.

Первое решение связано с сокращением доли Beeline и снижением выручки в России, что в свою очередь негативно сказалось на справедливой стоимости бизнеса. Негативное влияние оказали также ослабление рубля и коронавирус, спровоцировавший ограничения на поездки (это привело к снижению выручки от высокорентабельного роуминга, а также падению доходов от абонентов из числа мигрантов).

Также VEON списал полную стоимость активов в Киргизии, отразив убыток в $64 млн, на фоне политической нестабильности в стране и неопределенности в отношении возмещаемости вложений в бизнес. В III квартале прошлого года VEON также отражал обесценение бизнеса в Киргизии из-за неудовлетворительной операционной деятельности.

Помимо России и Киргизии VEON работает в Пакистане, на Украине, в Казахстане, Алжире, Бангладеш, Узбекистане, и Грузии.

29 октября VEON объявил, что продает бизнес в Армении, сокращая свое присутствие до девяти стран.
По итогам III квартала 2020 года VEON получил консолидированную выручку в размере $1,993 млрд (снижение год к году составило 10,4%). Отдельно показатели по Киргизии компания не раскрывает, относя бизнес в категорию "другие страны".

VEON Киргизия коронавирус Билайн

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