Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Это позволит нарастить добычу нефти в августе и сентябре на 80-100 тысяч б/с

Фото: Тhomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россия планирует перераспределить оставшиеся сокращения добычи, которые ей необходимо будет осуществить в качестве компенсации за превышение целевого показателя ОПЕК+, растянув этот процесс еще на три месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный график компенсаций.

По новому плану, с июля по ноябрь Россия должна будет компенсировать по 85 тысяч б/с, в декабре - 9 тысяч б/с.

По действующему плану, Россия должна до сентября текущего года включительно дополнительно снизить добычу на 490 тысяч б/с: в июле - на 137 тысяч б/с, в августе - на 163 тысячи б/с, в сентябре - на 189 тысяч б/с.

На последнем заседании министерский комитет ОПЕК+ указал на необходимость "нарушителям" представить обновленные графики компенсаций недосокращенных объемов добычи к 18 августа.

Без учета компенсаций, согласно обновленным квотам ОПЕК+, Россия может добывать в августе 9,344 млн б/с, в сентябре - 9,449 млн б/с. Таким образом, по новому графику компенсаций Россия могла бы добывать в августе 9,259 млн б/с, а в сентябре - 9,364 млн б/с, что на 74 тысячи б/с и 104 тысячи б/с соответственно выше, чем добыча при старом графике компенсаций.

В июле, согласно данным ОПЕК, Россия добывала на 17 тысяч б/с выше плана с учетом компенсаций - 9,12 млн б/с.

По оценкам Bloomberg, основанным на ежемесячных отчетах ОПЕК, в первой половине года Россия ежемесячно, за исключением марта, добывала ниже необходимого уровня.

