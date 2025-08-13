Поиск

Новым CEO оператора магазинов IKEA станет Хувенсио Маэсту

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Новым главным исполнительным директором шведской Ingka Group, владельца и оператора большинства магазинов IKEA по всему миру, станет Хувенсио Маэсту, ныне заместитель CEO, сообщила группа

Маэсту станет первым гендиректором компании, не являющимся шведом, отмечает The Wall Street Journal.

Маэсту займет пост CEO 5 ноября 2025 года. Нынешний CEO Йеспер Бродин останется в компании до конца февраля 2026 года, а затем станет советником IKEA Foundation.

Гражданин Испании Маэсту проработал в компании 25 лет на различных должностях, он начинал свою карьеру в начале 2000-х в качестве управляющего одного из магазинов в Испании.

Бродин возглавлял Ingka Group восемь лет.

Ingka работает в 31 стране, где управляет порядка 400 магазинами IKEA.

