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IKEA к 2025 году сделает половину блюд в своих кафе растительными

IKEA к 2025 году сделает половину блюд в своих кафе растительными
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер IKEA (группа Ingka) планирует к 2025 году изменить меню своих ресторанов, с тем чтобы половина основных блюд были приготовлены из продуктов растительного происхождения.

Согласно планам компании, 80% блюд, предлагаемых в ресторанах IKEA, не будут содержать красного мяса, а 80% готовых упакованных блюд, которые выставляются на продажу, будут сделаны из растительных продуктов.

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"Исследования подтверждают важность того, чтобы делать экологически устойчивую продукцию доступной и желанной, и IKEA может действительно изменить ситуацию к лучшему", - заявила Лена Припп Ковач, руководитель направления устойчивого развития Inter IKEA Group. "Более экологичный выбор не должен быть роскошью для избранных, он должен стать частью повседневной жизни людей", - приводятся ее слова в пресс-релизе компании.

При этом IKEA обещает оставить в меню свои фирменные шведские мясные фрикадельки несмотря на то, что за последние пару лет компания разработала растительные версии этого блюда.

По данным компании, в 2019 году более 680 млн посетителей IKEA покупали продукты питания в ее ресторанах и бистро, а также магазинах шведских продуктов.

Сеть IKEA в мире насчитывает более 370 магазинов. В России у ритейлера 14 магазинов в торговых центрах "МЕГА", из них три расположены на МКАД. В Москве также работает магазин городского формата "ИКЕА Ходынское поле" и две дизайн-студии.

IKEA

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