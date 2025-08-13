Поиск

Аналитики Piper Sandler прогнозируют рост котировок Nvidia еще на 20%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Piper Sandler повысили прогнозную цену акций Nvidia Corp. до $225 со $180, сохранив рекомендацию "покупать".

Новая прогнозная цена предполагает рост почти на 23% по сравнению со стоимостью бумаг Nvidia на закрытие рынка во вторник ($183,16). Акции компании прибавляют 0,2% в начале торгов в среду.

Эксперты Piper Sandler ждут публикации 27 августа отчетности Nvidia за второй финансовый квартал, завершившийся 27 июля.

"Мы ожидаем еще одного позитивного отчета от Nvidia и видим потенциал для повышения прогнозов", - отмечает аналитик Piper Sandler Харш Кумар. В качестве одного из благоприятных для компании факторов Кумар назвал потенциальное увеличение доходов от продаж в Китай.

В конце прошлой недели Министерство торговли США начало выдавать Nvidia лицензии на поставки ИИ-чипов на китайский рынок.

Компания, вероятно, отметит сохранение высокого спроса на ее чипы в прошедшем квартале, полагает Кумар. Он ожидает, что спрос будет оставаться высоким и в дальнейшем.

"Мы по-прежнему считаем, что спрос на решения Nvidia превышает предложение, и такая ситуация будет сохраняться до конца года", - заявил эксперт.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагает, что чистая прибыль Nvidia в минувшем квартале составила $1 на акцию при выручке в $45,76 млрд.

С начала 2025 года акции Nvidia подорожали почти на 37%.

Кофе дорожает на ожиданиях снижения поставок из Бразилии

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

