Nvidia завершила торги в четверг с капитализацией больше $4 трлн

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Котировки акций Nvidia Corp. в четверг выросли на 0,75% (до $164,1), в результате чего капитализация американского производителя графических процессоров впервые превысила $4 трлн по итогам торгов.

На сессии в среду 9 июля рыночная стоимость компании уже поднималась выше этой отметки, но закрепиться там не смогла и к концу дня составила $3,974 трлн, отмечает MarketWatch.

Nvidia стала первой компанией, капитализация которой превзошла $4 трлн.

Ее акции в этом году продемонстрировали сильный подъем после того, как в начале апреля падали до $94,31. При этом эксперты видят возможности для дальнейшего подорожания бумаг. В частности, аналитики Barclays установили справедливую стоимость для акций Nvidia на уровне $200 (что подразумевает капитализацию в $4,9 трлн), Loop Capital - $250 ($6 трлн).