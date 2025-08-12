Поиск

Китай призывает местные компании избегать использования ИИ-чипов Nvidia

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китай призывает местные компании избегать использования процессоров H20 американской Nvidia Corp., особенно для государственных нужд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Nvidia создала специализированный вариант ИИ-чипов для китайского рынка (H20) с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в КНР. Однако в апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения.

В пятницу стало известно, что министерство торговли США начало выдавать Nvidia лицензии на поставки H20 в КНР. В выходные американский Минторг также приступил к выдаче лицензий на поставку в Китай чипов MI308 от Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

По словам источников, в последние недели власти КНР разослали уведомления широкому кругу компаний с призывом не использовать чипы H20. Наиболее жесткие рекомендации касаются использования процессоров для любых государственных или связанных с национальной безопасностью задач как на госпредприятиях, так и в частных компаниях. Один из источников отметил, что рекомендации также относятся к чипам AMD.

Письма компаниям сопровождаются рядом вопросов, в том числе о том, почему они предпочитают чипы Nvidia альтернативным решениям местных производителей и является ли это необходимым выбором с учетом имеющихся китайских аналогов. Кроме того, у компаний спрашивают, не выявляли ли они какие-либо проблемы с безопасностью в оборудовании Nvidia, говорят источники.

Ранее СМИ сообщили, что Nvidia и AMD согласились передавать администрации президента США Дональда Трампа 15% выручки от продажи ИИ-чипов в Китай.

