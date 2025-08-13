Поиск

Кофе дорожает на ожиданиях снижения поставок из Бразилии

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика дорожает в среду в связи с ожиданиями снижения экспорта из Бразилии.

Цена фьючерсов на арабику в ходе торгов в Нью-Йорке (по данным на 17:40 по московскому времени) составила $3,21 за фунт. Накануне она поднималась до максимальных за шесть недель $3,27 за фунт.

Американские импортеры кофе начали обращаться к бразильским компаниям с просьбой об отсрочке поставок после введения Вашингтоном 50%-ных пошлин для товаров из страны 1 августа, сообщила бразильская отраслевая организация Cecafe.

Президент Cecafe Марсио Феррейра заявил, что американские компании, являющиеся для бразильских производителей кофе крупнейшими покупателями, заняли выжидательную позицию и следят за новостями о ходе дальнейших переговоров с США.

"У них есть запасы на 30-60 дней, и это дает им некоторое пространство для маневра, позволяя подождать чуть дольше, пока идут переговоры", - сказал Феррейра, слова которого приводит Reuters.

Согласно данным министерства торговли Бразилии, экспорт кофе из страны в июле, еще до введения новых американских пошлин, упал на 20,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Бразилия является крупнейшим мировым производителем и экспортером кофе.

