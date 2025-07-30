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США вводят дополнительную пошлину в 40% на товары из Бразилии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 40% в отношении экспортируемых из Бразилии товаров, сообщает в среду Белый дом.

"Я постановляю, что необходимо и целесообразно ввести дополнительную адвалорную пошлину в размере 40% на некоторые товары из Бразилии", - говорится в опубликованном Белым домом указе Трампа.

В нем отмечается, что, по оценке президента США, действия правительства Бразилии представляют "необычайную и чрезвычайную угрозу (...) для нацбезопасности, внешней политики и экономики США". Трамп указал, что в связи с этим объявляет о режиме "национальной чрезвычайной ситуации" в США.

В прокламации проводится перечень товаров, на которые не распространяются данные меры, а также описываются условия, при которых пошлины вступают в силу.

Американский лидер подчеркнул, что принял такое решение, в том числе, в связи с судебными разбирательствами в Бразилии в отношении экс-президента этой страны Жаира Болсонару. Трамп считает его своим политическим союзников и неоднократно предупреждал, что введет меры против Бразилии, если нынешние власти не закроют дела, фигурантом которых стал Болсонару.

В апреле Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Таким образом, как отмечают западные СМИ, с учетом новых мер, пошлины в отношении бразильских товаров теперь составят уже 50%.

США Дональд Трамп Бразилия пошлины
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