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Арабика продолжает дорожать на опасениях по поводу достаточности предложения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений относительно достаточности его поставок из ключевых регионов выращивания.

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 17:25 по Москве во вторник торгуются около $3,88 за фунт, с повышением на 1,9% от уровня закрытия предыдущего дня. Ранее в ходе торгов котировки поднимались до рекордных $3,89 за фунт.

С начала года цена на кофе повысилась почти на 21%, а за последние 12 месяцев выросла более чем вдвое.

Трейдеров продолжает беспокоить перспектива недостаточных поставок из Бразилии, являющейся крупнейшим производителем арабики.

В понедельник бразильский экспортер Comexim Ltda. заявил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году ожидается снижение производства как арабики, так и более дешевого сорта робуста.

Рост цен на арабику ускорился в конце 2024 года. Засушливая погода, установившаяся в Бразилии прошлой осенью, негативно отразилась на прогнозах урожая.

В конце января цены на кофе подскочили уже на геополитических факторах. Конфликт между США и Колумбией из-за депортации незаконных мигрантов и угроза американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении колумбийского импорта подтолкнули котировки кофе к историческим рекордам 27 января.

"Хотя конфликт уже урегулирован, Южная Америка все еще остается под прицелом президента США Дональда Трампа", - приводит слова аналитиков Rabobank Dow Jones Newswires.

Колумбия является третьим по величине производителем кофе в мире и занимает второе место по производству арабики.

Колумбия США Дональд Трамп
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