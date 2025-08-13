Поиск

Минэнерго работает над дополнительными поставками топлива на рынок для стабилизации цен

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок, говорится в комментарии ведомства для журналистов. На биржевых торгах 13 августа наблюдалось снижение оптовых цен на все виды автомобильного бензина почти по всем ценовым индикаторам в диапазоне от 0,4 до 2,9%, отметили в министерстве.

Между тем, накануне стоимость Аи-92 на Петербургской бирже по итогам торгов во вторник обновила исторический максимум в 70 729 руб./т. Стоимость Аи-95 по нациндексу по итогам торгов 12 августа снизилась на символические 0,02%, и также была на рекордных уровнях - 79 959 руб./т.

"Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением. Производство и отгрузки бензина на внутренний рынок с начала года стабильно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов, которые используются при необходимости", - отметили в Минэнерго.

Выпадающие объемы производства топлива из-за ремонтных работ на НПЗ компенсируются за счет общего увеличения переработки нефти. Доставка топлива всеми видами транспорта осуществляется в приоритетном порядке, проблем с логистикой и отгрузкой не зафиксировано, уверяют в ведомстве.

В условиях временного запрета на экспорт бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок, включая биржевые продажи и реализацию мелким оптом.

14 августа вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание по рынку нефтепродуктов.

