Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Стоимость Аи-92 на Петербургской бирже по итогам торгов во вторник обновила исторический максимум, свидетельствуют данные площадки.

Рекордная цена достигнута по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России, - 70 729 руб./т. Предыдущий максимум был установлен 15 сентября 2023 года - 70 372 руб./т.

По территориальному индексу европейской части РФ, который учитывается в формуле расчета нефтяникам демпферных выплат, стоимость 92-го бензина достигла 70 484 руб./т и вплотную приблизилась к историческому рекорду, который был установлен 18 сентября 2023 года и составляет 70 508 руб./т.

Стоимость Аи-95 по нациндексу по итогам торгов 12 августа снизилась на символические 0,02%, но по-прежнему находится на рекордных уровнях - 79 959 руб/т.

Новые рекорды биржевых цен на бензин фиксируются, даже несмотря на введенный с конца июля до конца августа запрет на экспорт бензина для производителей. Ситуация на топливном рынке станет предметом совещания у вице-премьера РФ Александра Новака 14 августа, сообщали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. В повестке - обсуждение вопроса о недопущении роста цен на нефтепродукты выше уровня инфляции. По данным Росстата, уже вторую неделю подряд рост стоимости бензинов на АЗС превышает показатель общей инфляции. Кроме того, участники встречи обсудят работу механизма запрета экспорта бензинов и выскажут предложения по его дальнейшему применению.

На прошлой неделе источники "Интерфакса" сообщили, что Минэнерго и Минфин подготовят изменения в НК о повышении отсечки обнуления для топливного демпфера (скорее всего, по бензинам рост составит с нынешних 10% до 15%, а по дизтопливу - с 20% до 25%). Собеседники агентства предполагают, что изменения в топливном демпфере могут быть оформлены "задним числом" - с начала августа, чтобы нефтяники смогли получить выплаты за этот месяц.

Между тем, в пятницу Минэнерго опубликовало комментарий в связи наблюдаемым повышенным спросом на бирже на бензин. Ведомство отметило, что выпадающие объемы производства бензина из-за незапланированных ремонтных работ на НПЗ будут в ближайшие дни компенсированы, восстановительные работы на заводах ведутся ускоренными темпами, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива на ряде НПЗ.

Ведомство подчеркивает, что в условиях запрета экспорта бензина весь дополнительный объем предложения топлива будет направлен на внутренний рынок во все каналы реализации, в приоритете - биржевые продажи и реализация мелким оптом "в рынок".

"Для стабилизации ценовой ситуации на бирже Минэнерго России призывает всех участников рынка вернуться в режим регулярности и равномерности реализации и приобретения автомобильного бензина на всех доступных биржевых базисах", - говорилось в заявлении.

В то же время в Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, нефтепродуктов в стране достаточно, а колебания цен на них носят сезонный характер.