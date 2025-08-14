Рубль утром дешевеет в паре с юанем в ожидании встречи Путина и Трампа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет в ожидании переговоров президентов США и РФ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,08 руб. (+2,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Российская валюта будет консолидироваться на уровнях выше 11 руб. за юань в четверг, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

В среду рубль продолжил консолидироваться по отношению к основным мировым валютам в отсутствии новостных триггеров, способных спровоцировать направленное движение. В результате позиции пары юань/рубль закончила день чуть ниже 11,06 руб./юань, напоминает аналитик.

"В четверг ожидаем продолжения консолидации китайской валюты над верхней границей нашего целевого диапазона при дальнейшем снижении волатильности, чем способствует выжидательная позиция части участников торгов в преддверии встречи лидеров России и США, - прогнозирует Зварич. - При этом видим риски тестирования юанем нижней границы нашего целевого диапазона 11-11,5 руб./юань, которая выступает для китайской валюты ближайшей поддержкой".

При этом на горизонте до конца месяца эксперт видит риски краткосрочного выхода юаня вниз из данного диапазона, чему могут поспособствовать налоговый период и поддержка со стороны геополитического фактора.

Участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в пятницу на Аляске.

Трамп заявил в среду, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия. При этом он отказался уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

Инфляция в РФ

Инфляция в России в июле 2025 года составила 0,57% (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ) после 0,2% в июне, сообщил в среду Росстат. За январь-июль 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 4,36%.

Июльские данные Росстата оказались значительно ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в июле на уровне 0,76%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2025 года замедлилась до 8,79% (аналитики ожидали 8,99%) с 9,40% на конец июня.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 5-го по 11 августа. Снижение потребительских цен в РФ в этот период составило 0,08% после уменьшения на 0,13% с 29 июля по 4 августа. С начала месяца цены в РФ к 11 августа стали ниже на 0,15%, рост цен с начала года - 4,20%.

Из данных за 11 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 11 августа замедлилась до 8,58% с 8,79% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,55%, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть

Нефть умеренно дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени поднялась на 0,62%, до $66,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на 0,67%, до $63,05 за баррель.

В ходе торгов в среду цена контрактов на Brent опускалась до минимальных с 6 июня $65,01 за баррель, на WTI - до $61,94 за баррель, минимума со 2 июня.

Международное энергетическое агентство накануне понизило оценки роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Новый прогноз МЭА предполагает, что спрос увеличится на 685 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало прирост на уровне 704 тыс. б/с. При этом МЭА увеличило оценку предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тыс. б/с - до 105,5 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.