Поиск

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине
Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия.

"Будут очень серьезные последствия", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, какие действия предпримут США, если президент России Владимир Путин в ходе саммита не согласится остановить конфликт.

Трамп отказался уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

При этом несколькими минутами ранее Трамп, отвечая на вопрос про предстоящие переговоры, подчеркнул, что их целью будет лучше понять позицию РФ. Решение конфликта, по мнению американского президента, может быть достигнуто позже - в случае организации встречи лидеров США, России и Украины.

Во вторник Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске. По информации телеканала CNN, переговоры двух лидеров пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Дональд Трамп Владимир Путин США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });