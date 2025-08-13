Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия.

"Будут очень серьезные последствия", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, какие действия предпримут США, если президент России Владимир Путин в ходе саммита не согласится остановить конфликт.

Трамп отказался уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

При этом несколькими минутами ранее Трамп, отвечая на вопрос про предстоящие переговоры, подчеркнул, что их целью будет лучше понять позицию РФ. Решение конфликта, по мнению американского президента, может быть достигнуто позже - в случае организации встречи лидеров США, России и Украины.

Во вторник Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске. По информации телеканала CNN, переговоры двух лидеров пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.