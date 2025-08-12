Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Фото: Lance King/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина состоятся в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске, сообщили во вторник в Белом доме.

"Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, на Аляску, на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Она отметила, что американский лидер "решительно настроен положить конец военным действиям" на Украине.