Поиск

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Фото: Lance King/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина состоятся в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске, сообщили во вторник в Белом доме.

"Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, на Аляску, на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Она отметила, что американский лидер "решительно настроен положить конец военным действиям" на Украине.

Белый дом США Аляска Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Швейцария вслед за ЕC расширила санкции в отношении России

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

Польша выдворит 63 украинцев и белорусов из-за беспорядков на стадионе во время концерта

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Италия хочет ограничить присутствие китайских инвесторов в ключевых компаниях

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6947 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });