Lenovo увеличила квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025/26 финансового года более чем вдвое, что оказалось лучше ожиданий.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $505 млн против $243 млн годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 22% - до $389 млн.

Доналоговая прибыль удвоилась и составила $622 млн.

Выручка повысилась также на 22% и достигла рекордных для первого квартала $18,83 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $337 млн при выручке в $17,1 млрд, по данным опроса FactSet.

Доходы от основного бизнеса компании по производству компьютеров, планшетов и смартфонов увеличилась на 18% - до $13,5 млрд. Двухзначные темпы подъема были зафиксированы во всех регионах продаж, отмечается в отчетности.

Выручка в сегменте инфраструктурных решений подскочила на 36% и достигла $4,3 млрд. Сервисный сегмент продемонстрировал повышение выручки на 20% - до $2,3 млрд.

Несмотря на хорошую отчетность котировки акций Lenovo упали на 6% в ходе торгов в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла почти на 11%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил около 9%.