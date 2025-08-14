Поиск

"Деметра-Холдинг" отложил преобразование из ООО в АО

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг" отложил преобразование из ООО в акционерное общество, но возможность перехода в новый формат остается открытой.

"Формат ООО представляется на текущем этапе наиболее оптимальным для задач холдинга. Возможность перехода к формату АО остается открытой и может быть реализована при соответствующей целесообразности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, комментируя сообщение Банка России об аннулировании решения от 1 августа 2024 года о государственной регистрации выпуска АО "Деметра-Холдинг". Решение аннулировано "в связи с неосуществлением государственной регистрации акционерного общества "Деметра-Холдинг", создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью "Деметра-Холдинг", говорится в сообщении регулятора.

Решение о преобразовании в АО было принято на внеочередном общем собрании участников ООО "Деметра-Холдинг" 20 декабря 2023 года.

"Деметра-Холдинг" - вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.

В состав холдинга входят Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП", 35,36%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%).

Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс" и "ЛП Транс" , более 75% доли Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России, 100% зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, элеватора "Наш cоюз", Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов.

