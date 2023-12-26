ООО "Деметра-Холдинг" будет преобразовано в АО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Деметра-Холдинг" будет преобразовано в АО. Это решение участники ООО приняли на внеочередном общем собрании 20 декабря, сообщается в материалах компании.

"Реорганизация ООО "Деметра-Холдинг" в АО - одно из мероприятий стратегии развития, направленное на достижение долгосрочных целей и задач компании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (ПАО "НКХП", 35,36%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% доли Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.

Компания владеет 100% акций крупного зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского, Димитровградского и Дишнинского элеваторов.