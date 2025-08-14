Поиск

ЦБ включил банк "Синара" и "Мадригал - ОИС" в реестр операторов ЦФА-платформ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Банк России включил банк "Синара" в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), а также согласовал правила ЦФА-платформы банка, сообщил ЦБ.

Регулятор также включил в реестр ООО "Мадригал - Оператор информационной системы" и согласовал правила платформы компании.

Компания "Мадригал - ОИС" зарегистрирована в марте 2024 года, уставный капитал составляет 106,5 млн рублей, генеральный директор - Алёна Петросьян. Владельцами компании через ООО "Мадригал" являются Анатолий Полтавский (60%) и Алексей Власов (40%).

Банк "Синара" в феврале заявлял о планах войти в реестр операторов ЦФА-платформ. Кредитная организация по итогам второго квартала 2025 года заняла 47-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Реестр операторов ЦФА-платформ на сайте регулятора пока не обновился. Сейчас в нем содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

Синара ЦФА Мадригал - ОИС Алексей Власов Алена Петросьян Банк России
