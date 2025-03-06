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ЦБ внес "дочку" "БКС Холдинга" в реестр операторов ЦФА-платформ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России включил "Компанию Брокеркредитсервис (БКС)" в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении ЦБ.

ООО "Компания БКС" предоставляет услуги розничного брокерского бизнеса под брендом "БКС Мир инвестиций". Компания входит в "БКС Холдинг", которому также принадлежат одноименный банк, страховая компания и другие активы.

Платформа БКС стала первой, зарегистрированной регулятором в этом году. В конце 2024 года заявку на включение в реестр также подавал банк "Синара", сообщал директор по развитию ЦФА банка Илья Хабаров.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Кроме "Компании БКС", в реестре ОИС сейчас 14 участников: Т-Банк, ВТБ, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, Сбербанк, Альфа-банк, Еврофинанс Моснарбанк, НРД, Atomyze, "Мастерчейн", "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб" (дочерняя компания "МТС".

БКС банк по итогам 2024 года занимает 54-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

БКС БКС Холдинг ЦБ РФ Банк России
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