Поиск

Банк "Синара" планирует войти в реестр операторов по выпуску ЦФА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Синара" планирует стать оператором по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), рассчитывает пройти все необходимые процедуры в первой половине 2025 года, сообщил на заседании совета Торгово-промышленной палаты России директор по развитию ЦФА банка Илья Хабаров. Об этом пишут "Ведомости".

"Мы являемся достаточно активным инвестором на рынке ЦФА как банк. Мы прошли этот путь как институционалы, и сейчас у нас план стать оператором информационных систем", - сказал Хабаров.

Также банк планирует стать маркетмейкером на рынке ЦФА - профучастником с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов.

Хабаров отметил, что банки - основные бенефициары развития рынка цифровых активов, как держатели крупных клиентских баз и больших капиталов, поэтому и "Синара" решил выйти на этот рынок. Он уточнил "Ведомостям", что банк в конце 2024 года подал ходатайство в ЦБ о включении в реестр операторов по выпуску ЦФА.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. По данным Альфа-банка на ноябрь 2024 года, общий объем выпуска ЦФА в России превышает 400 млрд рублей.

Реестр операторов информационных систем Банка России сейчас содержит 14 платформ: это "Токеон" ПСБ, платформы Сбербанка, Альфа-банка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС"), также туда входят платформы "МРЦ", Т-Банка, ВТБ банка и "Токеник".

Банк "Синара" по итогам 2024 года занял 48-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦФА Синара Илья Хабаров Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Brent подорожала до $74,9 за баррель

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде

ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде

Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции

Инфляция в России

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Рынок акций РФ в пятницу откатился к 3185п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5867 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });