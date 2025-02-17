Банк "Синара" планирует войти в реестр операторов по выпуску ЦФА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Синара" планирует стать оператором по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), рассчитывает пройти все необходимые процедуры в первой половине 2025 года, сообщил на заседании совета Торгово-промышленной палаты России директор по развитию ЦФА банка Илья Хабаров. Об этом пишут "Ведомости".

"Мы являемся достаточно активным инвестором на рынке ЦФА как банк. Мы прошли этот путь как институционалы, и сейчас у нас план стать оператором информационных систем", - сказал Хабаров.

Также банк планирует стать маркетмейкером на рынке ЦФА - профучастником с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов.

Хабаров отметил, что банки - основные бенефициары развития рынка цифровых активов, как держатели крупных клиентских баз и больших капиталов, поэтому и "Синара" решил выйти на этот рынок. Он уточнил "Ведомостям", что банк в конце 2024 года подал ходатайство в ЦБ о включении в реестр операторов по выпуску ЦФА.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. По данным Альфа-банка на ноябрь 2024 года, общий объем выпуска ЦФА в России превышает 400 млрд рублей.

Реестр операторов информационных систем Банка России сейчас содержит 14 платформ: это "Токеон" ПСБ, платформы Сбербанка, Альфа-банка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС"), также туда входят платформы "МРЦ", Т-Банка, ВТБ банка и "Токеник".

Банк "Синара" по итогам 2024 года занял 48-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".