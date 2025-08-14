Банк "Синара" учредил факторинговую компанию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Банк "Синара" учредил дочернюю компанию по предоставлению факторинговых услуг - ООО "Синара факторинг".

По данным ЕГРЮЛ, она зарегистрирована в Москве 13 августа, ее уставный капитал составляет 10 млн рублей.

Банку принадлежит 100% новой компании.

Помимо основного вида деятельности "Синара факторинг" может заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения, созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, web-порталов, обработкой данных и размещением информации, а также консультациями в области компьютерных технологий.

Банк "Синара" по итогам первого полугодия 2025 года занял 47-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".