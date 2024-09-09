Альфа-банк создал факторинговую "дочку"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Альфа-банк создал дочернюю компанию для предоставления факторинговых услуг.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Альфа-факторинг" зарегистрировано 6 сентября. Его уставный капитал составляет 10 млн рублей. Компания полностью принадлежит банку.

Гендиректором новой "дочки" стал Леонид Култыгин, ранее занимавший пост руководителя дирекции факторинга Альфа-Банка.

"Интерфакс" направил запрос в Альфа-банк.

Банк по итогам II квартала 2024 года занимал 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".