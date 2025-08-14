Поиск

Саудовский фонд PIF понизил оценку инвестиций в мегапроекты на $8 млрд

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) снизил оценку стоимости своих долей в крупных проектах на территории страны на $8 млрд на фоне падения цен на нефть и прочих факторов, пишет Financial Times.

Фонд оценил стоимость своих инвестиций в саудовские мегапроекты в 211 млрд саудовских риялов ($56 млрд) на конец 2024 года. Это на 12,4% меньше, чем годом ранее.

PIF занимается пятью мегапроектами, включая Neom - новый город и особую экономическую зону на северо-западе страны. Сейчас этот проект стоимостью $500 млрд пересматривается, отмечает FT.

Общие активы под управлением фонда выросли за прошлый год на 19%, до $913 млрд. При этом годовая доходность активов снизилась до 7,2% с 8,7% годом ранее. Более трети инвестиций направлены в саудовские компании, а доля международных инвестиций снизилась до 17% с 20%. На мегапроекты приходится 6% активов фонда против 8% годом ранее.

В 2024 году PIF сократил чистую прибыль на 60%, до $6,9 млрд. Снижению показателя способствовали высокие процентные ставки, инфляция и списание стоимости некоторых проектов.

PIF Саудовская Аравия
Новости по теме

