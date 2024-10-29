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Саудовский госинвестфонд PIF сократит долю зарубежных инвестиций

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) намерен сократить долю зарубежных инвестиций примерно на треть, пишет газета Financial Times.

Глава PIF Ясир аль-Румайян заявил на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде во вторник, что изначально основная часть средств госинвестфонда вкладывалась в местные проекты.

"Однако затем доля зарубежных инвестиций увеличилась с 2% до 30%, - сказал он. - Теперь наша цель уменьшить ее до 18-20%".

PIF уже продал свои доли в инвесткомпании BlackRock Inc., круизном операторе Carnival Corp., а также развлекательной группе Live Nation Entertainment Inc.

Согласно данным, направленным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), на конец второго квартала текущего года PIF владел акциями, торгующимися в США, на общую сумму $20,6 млрд по сравнению с $35 млрд на конец 2023 года.

Активы PIF составляют порядка $930 млрд, и он ставит целью увеличить их до $2 трлн к 2030 году, отмечает FT.

PIF Public Investment Fund Саудовская Аравия
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