Поиск

Суверенный фонд Саудовской Аравии PIF в 2024 году сократил чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) в 2024 году сократил чистую прибыль на 60%, говорится в отчетности фонда.

В минувшем году чистая прибыль PIF составила $25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд) против 64,4 млрд риалов годом ранее.

Снижению показателя способствовали высокие процентные ставки, инфляция и списание стоимости некоторых проектов, связанное преимущественно с изменениями операционных планов и повышением заложенных в бюджет затрат.

Совокупный финансовый результат (включает нереализованные прибыли и убытки) в 2024 году был отрицательным, составив минус 138,1 млрд риалов против плюс 138,1 млрд риалов в 2023 году.

Размер активов фонда в прошлом году при этом увеличился на 18% до 4,321 трлн риалов.

Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Гонконг может вернуть себе первое место среди площадок для проведения IPO

Туроператоры не видят опасности для россиян из-за пожаров в Турции

Кремль сожалеет о последних демаршах Баку

Дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будут расследовать в Москве

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

Трамп назначит новым главой ФРС кандидата, готового снижать ставки

Польша планирует увеличить производство снарядов в пять раз

Brent подешевела до $66,65 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана404 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });