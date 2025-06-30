Суверенный фонд Саудовской Аравии PIF в 2024 году сократил чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) в 2024 году сократил чистую прибыль на 60%, говорится в отчетности фонда.

В минувшем году чистая прибыль PIF составила $25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд) против 64,4 млрд риалов годом ранее.

Снижению показателя способствовали высокие процентные ставки, инфляция и списание стоимости некоторых проектов, связанное преимущественно с изменениями операционных планов и повышением заложенных в бюджет затрат.

Совокупный финансовый результат (включает нереализованные прибыли и убытки) в 2024 году был отрицательным, составив минус 138,1 млрд риалов против плюс 138,1 млрд риалов в 2023 году.

Размер активов фонда в прошлом году при этом увеличился на 18% до 4,321 трлн риалов.