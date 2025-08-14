Поиск

Индийская Nayara Energy сообщила о штатной работе в условиях санкций

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - НПЗ Nayara Energy, несмотря на санкции Европейского союза, работает в штатном режиме, компания продолжает поставлять нефть и нефтепродукты по всей Индии, сообщила компания.

"Несмотря на ограничения в цепочке поставок, вызванные санкциями ЕС, мы по-прежнему стремимся обеспечивать надежную транспортировку нашей продукции морским, железнодорожным и автомобильным транспортом для эффективного обслуживания наших клиентов и обеспечения отсутствия негативных последствий для наших индийских потребителей", - сказано в сообщении.

АЗС Nayara Energy продолжают работать в обычном режиме, и компания прилагает все усилия для обеспечения бесперебойных поставок топлива по стране.

"Мы активно взаимодействуем с различными государственными органами, а также со всеми нашими контрагентами и партнерами для обеспечения бесперебойных транзакций и поддержания стабильности работы", - проинформировала компания.

Евросоюз в рамках 18-го санкционного пакета ввел ограничительные меры против базирующейся в Индии Nayara Energy Limited. "Роснефти" принадлежит 49,13% в индийском активе, в состав которого входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год с глубиной переработки 95,5%, глубоководный порт, способный принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших местных розничных сетей АЗС (более 6 тыс. станций).

Nayara Energy Limited, ранее называвшаяся Essar Oil Limited, была приобретена "Роснефтью" совместно с Trafigura и UCP в 2017 году у Essar Energy Holdings. Trafigura в январе 2023 года сообщила, что продала свой пакет в 24,5% в этом индийском активе компании Hara Capital Sarl (100%-я "дочка" Mareterra Group Holding, ранее - Genera Group Holding SpA).

