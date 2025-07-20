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"Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение ЕС о санкциях против Nayara Energy

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение Евросоюза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy, сообщается в заявлении на сайте "Роснефти".

"Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства. "Роснефть" подчеркивает, что не является контролирующим акционером Nayara Energy - доля компании в уставном капитале предприятия составляет менее 50%. Предприятием управляет независимый совет директоров", - говорится в нем.

"НПЗ Nayara Energy - это стратегически важный актив индийской энергетики, обеспечивающий стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок страны. Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике", - подчеркивает "Роснефть".

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"Основание Евросоюза для введения санкций является полностью надуманным и ложным по содержанию, Nayara Energy - индийское юридическое лицо, экономическая деятельность которого направлена на развитие актива. Налогообложение предприятия осуществляется полностью в Индии. Акционеры Nayara Energy ни разу не получали дивиденды, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтепереработки и нефтехимии, а также розничной сети компании в Индии", - отмечается в сообщении российской компании.

"Подобные действия Евросоюза демонстрируют полное пренебрежение не только к международному праву, но и к суверенитету третьих стран. "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков. Ограничения в отношении Nayara Energy являются очередным примером применения Евросоюзом практики недобросовестной конкуренции. Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Евросоюз в рамках 18-го санкционного пакета ввел ограничительные меры против базирующейся в Индии Nayara Energy Limited. Эта компания фигурирует в санкционном списке, опубликованном в ночь на субботу в официальном журнале ЕС.

"Роснефти" принадлежит 49,13% в индийском активе Nayara Energy Limited, в состав которого входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год с глубиной переработки 95,5%, глубоководный порт, способный принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС (более 6 тыс. станций).

Nayara Energy Limited, ранее называвшаяся Essar Oil Limited, была приобретена "Роснефтью" совместно с Trafigura и UCP в 2017 году у Essar Energy Holdings. Trafigura в январе 2023 года сообщила, что продала свой пакет в 24,5% в этом индийском активе компании Hara Capital Sarl (100%-я дочерняя компания Mareterra Group Holding, ранее Genera Group Holding SpA).

Роснефть ЕС Nayara Energy
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