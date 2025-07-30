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Microsoft возобновил обслуживание компании Nayara Energy

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американский поставщик программного обеспечения Microsoft восстановил предоставление услуг для индийской нефтеперерабатывающей Nayara Energy, сообщил адвокат последней в Высоком суде Дели, передает Reuters.

Microsoft приостанавливал взаимоотношения с Nayara Energy после введения против нее санкций Евросоюза. В результате индийская компания была вынуждена обратиться в суд. Американская компания ограничивает Nayara "доступ к своим собственным данным, запатентованным инструментам и продуктам, несмотря на то, что они приобретаются по полностью оплаченным лицензиям", пояснял истец.

Агентство отмечает, что после включения Nayara Energy в санкционный лист, она была вынуждена сократить производство из-за требования судовладельцев расторгнуть контракты на поставку продукции и затоваривания хранилищ.

Евросоюз в рамках 18-го санкционного пакета ввел ограничительные меры против базирующейся в Индии Nayara Energy Limited. "Роснефти" принадлежит 49,13% в индийском активе, в состав которого входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год с глубиной переработки 95,5%, глубоководный порт, способный принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших местных розничных сетей АЗС (более 6 тыс. станций).

Nayara Energy Limited, ранее называвшаяся Essar Oil Limited, была приобретена "Роснефтью" совместно с Trafigura и UCP в 2017 году у Essar Energy Holdings. Trafigura в январе 2023 года сообщила, что продала свой пакет в 24,5% в этом индийском активе компании Hara Capital Sarl (100%-я "дочка" Mareterra Group Holding, ранее - Genera Group Holding SpA).

Microsoft Евросоюз Роснефть Индия Nayara Energy Essar Oil Limited Nayara
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