Аналитики BofA допустили снижение рынка акций США после Джексон-Хоула

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций США может прервать ралли в случае мягкой риторики со стороны главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, полагают аналитики Bank of America.

Инвесторы уже активно нарастили вложения в рисковые активы, включая акции и криптовалюты, в ожидании смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва на фоне ослабления рынка труда, отметила команда аналитиков банка под руководством Майкла Хартнетта.

В четверг индекс S&P 500 обновил исторический максимум, во многом благодаря росту акций крупных ИТ-компаний. С апрельских минимумов индикатор подскочил почти на 30%. Рынок видит примерно 92%-ную вероятность снижения ставок Федрезерва на сентябрьском заседании.

Если заявления Пауэлла подтвердят эти ожидания, рынок будет действовать по проверенной схеме "покупай на слухах, продавай на фактах", написали эксперты.

Симпозиум в Джексон-Хоуле, в котором примут участие главы ведущих центробанков мира, ежегодно организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. В этом году мероприятие пройдет 21-23 августа.

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

