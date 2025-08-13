Поиск

Трамп заявил о сокращении списка кандидатов на пост следующего главы ФРС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Список кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы сократился до "трех-четырех имен", заявил президент США Дональд Трамп.

Полномочия действующего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают в мае 2026 года. CNBC сообщило в среду, что администрация США рассматривает в общей сложности 11 кандидатов на пост руководителя американского ЦБ.

Ранее СМИ писали, что Трамп, недовольный проводимой Пауэллом политикой, думает о том, чтобы назвать имя его преемника уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно будущего главу ФРС объявляют за три-четыре месяца до завершения полномочий предыдущего.

В среду Трамп заявил журналистам, что озвучит имя нового главы Федрезерва "чуть раньше" обычного.

Президент отметил, что ставка ФРС, по его мнению, должна быть на 3-4 процентных пункта ниже, чем она есть в данный момент.

Американский ЦБ удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% с декабря прошлого года.

Дональд Трамп США ФРС Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });