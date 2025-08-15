Эквадор готов принять российских проверяющих для аудита производителей бананов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Эквадор готов принять российских специалистов для инспектирования предприятий по выращиванию бананов и производству рыбной продукции, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклина Данило Паласиоса Маркеса после его переговоров с главой службы Сергеем Данквертом.

Оба чиновника - сопредседатели российско-эквадорской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Стороны договорились провести технические переговоры по вопросам инспекций. Эквадорская сторона заверила, что в ближайшее время направит списки компаний, заинтересованных в поставках своих товаров в Россию", - отмечает Россельхознадзор.

В конце апреля 2025 года российские специалисты уже проводили инспекции в Эквадоре, в том числе проверяли систему карантинной сертификации продукции. Необходимость этого была вызвана тем, что в 2025 году в поставляемых из Эквадора бананах обнаруживался опасный вредитель растений - многоядная муха-горбатка.

Как заявлял Данкверт в июне, Россельхознадзор остался неудовлетворенным результатами инспекции поставщиков бананов. "Эквадорской стороне нужно систематизировать количество экспортеров и предоставить нам список", - сказал он.

Россельхознадзор сообщил, что Эквадор ежегодно поставляет в Россию около 1,4 млн тонн бананов. В 2024 году было ввезено 1,3 млн тонн, за истекший период 2025 года - 883,3 тысячи тонн.

Чиновники также обсудили другие аспекты торгово-экономического сотрудничества. Данкверт отметил, что текущий уровень российско-эквадорской торговли не отвечает потенциалу экономик двух стран, поэтому необходимо наращивать объемы.

Эквадор по итогам прошлого года занял второе место по объемам товарооборота с Россией среди стран Латинской Америки. Основными экспортными товарами стали российские удобрения, нефть и нефтепродукты. Импорт состоял из эквадорских сельскохозяйственных продуктов: бананов, цветов и креветок.

На переговорах также достигнута договоренность о том, что седьмое заседание российско-эквадорской МПК состоится 7-8 октября 2025 года в Москве.