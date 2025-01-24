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Главе Минсельхоза пообещали представить к концу 2025 года выращенные в России бананы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства" Андрей Платонов пообещал министру сельского хозяйства Оксане Лут представить к концу 2025 года выращенные в России бананы. Лут отметила, что не видит в их выращивании в России ничего удивительного, главное, чтобы это было экономически выгодно.

Как сообщил Платонов на форуме "Развитие малого агробизнеса в России", бананы еще в 1906 году рекомендовались к выращиванию в России.

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"Сегодня мы подтверждаем, что это возможно, сегодня закладывается теплица. Есть программа, если все сложится, то к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России", - сказал он, обращаясь к Лут.

Глава Минсельхоза ответила, что "как бы это забавно ни звучало (про выращивание бананов в России - ИФ), это вопрос экономики". "Вот почему казахстанские коллеги выращивают бананы? Потому что у них привезти бананы из Эквадора гораздо дороже, чем вырастить свои. Они подсчитали, у них получается себестоимость производства бананов с учетом их газа и их мощностей дешевле, чем везти", - сказала она.

"Если в этом есть экономика и эта экономики для производителя и потребителя считается, то почему нет? Мы вполне можем в это идти. Да, это ниша, это не часть большого продбеза. Но плоды и ягоды у нас включены в продбез (в доктрину продовольственной безопасности - ИФ), и мы его пока еще не выполняем. Нам надо еще двигаться и двигаться. Поэтому если вдруг тропические плоды будут появляться на территории России как эффективное производство - почему нет? Я думаю, что мы будем этим заниматься", - заявила Лут.

Министр сообщила, что есть соответствующее распоряжение правительства, в котором утвержден перечень сельхозпродукции. "У нас там прописаны пшеница, ячмень, кукуруза, яблоки, груши - все, что нам необходимо для нашей жизни, чтобы было вкусно и полезно. Гипотетически туда можно любой плод вставить. И сейчас, действительно, наши растениеводы пытаются туда вставить бананы", - сказала она.

Минсельхоз Эквадор Оксана Лут Андрей Платонов Казахстан
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