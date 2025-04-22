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Специалисты Россельхознадзора направляются в Эквадор для инспектирования экспортеров бананов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора во вторник вылетают в Эквадор, где проведут инспектирование предприятий-экспортеров бананов в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Инспекция продлится до 29 апреля. С учетом того, что объем поставок эквадорских бананов в РФ в среднем превышает 1,3 млн тонн в год, основная часть визита будет посвящена ознакомлению с системой карантинной фитосанитарной сертификации, с действующими в стране мерами, которые призваны обеспечивать безопасность поставок.

Как сообщал Россельхознадзор, вопросы, связанные с поездкой, были обсуждены в конце прошлой недели на переговорах замруководителя службы Юлии Швабаускене с послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

Швабаускене выразила обеспокоенность увеличением в 2025 году количества случаев выявления в поставляемых из Эквадора бананах опасного карантинного для РФ и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Это может свидетельствовать о недостаточной эффективности эквадорской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции, вывозимой в Россию, считают в Россельхознадзоре.

В феврале 2024 года Россельхознадзор в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах карантинных объектов обращался в министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений. После принятия мер по недопущению зараженной продукции на территорию РФ сертификация была возобновлена, поставки пошли под гарантии компетентного ведомства Эквадора.

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris Loew) - универсальный вредитель запасов, обладает высокой плодовитостью, в том числе в условиях закрытого помещения, в частности в транспортных контейнерах. При длительном складском хранении заражает многие продукты питания, в частности муку, сою, картофель, бананы, дыни, сыр, вяленую рыбу, грибы, спелые овощи и фрукты. Насекомое является переносчиком холеры.

Россельхознадзор Эквадор ЕАЭС
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