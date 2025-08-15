Импортные цены в США в июле выросли максимально за 15 месяцев

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июле увеличился на 0,4% к июню, сообщило Министерство труда.

Это самый существенный подъем за 15 месяцев (с апреля 2024 года).

Опрошенные Trading Economics и MarketWatch аналитики не прогнозировали изменения показателя.

Стоимость импортного топлива подскочила в прошлом месяце на 2,7% (в июне - на 0,8%). Рост цен без учета топлива составил 0,3% (в июне показатель опустился на аналогичную величину).

Импортные цены в июле относительно того же месяца прошлого года уменьшились на 0,2%.

По уточненным данным, импортные цены в июне снизились на 0,1% за месяц и на 0,5% за год.