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Французская индустрия вин и крепкого алкоголя потеряет 1 млрд евро из-за пошлин Трампа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Французская индустрия вина и крепких алкогольных напитков потеряет 1 млрд евро в случае введения США на следующей неделе 15-процентных пошлин на ее продукцию, прогнозирует отраслевое объединение FEVS.

При этом объемы годового экспорта этой продукции из Франции сократятся на четверть, предупреждает FEVS. Кроме того, под угрозой окажутся рабочие места 600 тыс. человек, занятых в отрасли.

"Мы приветствуем те усилия, которые уже предприняты для исключения вина и крепких алкогольных напитков из этих 15%-х пошлин, - заявил президент FEVS Габриэль Пикар, чьи слова приводит Bloomberg. - Ситуация не может оставаться такой, как есть. Жизненно необходимо, чтобы Франция и Европейский союз активно взаимодействовали с нами для весьма конкретной поддержки нашего сектора".

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что власти Франции и ЕС продолжают вести переговоры с целью исключения европейских вин и крепких спиртных напитков из списка товаров, подпадающих под новые пошлины.

"Это один шаг, и мы не собираемся на нем останавливаться, - отметил он в интервью на радио France Inter. - Мы хотим получить новые уступки, гарантии в отношении вин и крепких спиртных напитков".

Евросоюз при поддержке основателя LVMH Бернара Арно и других отраслевых лидеров пытается согласовать условия, которые бы как минимум соответствовали тем, на которых индустрия вин и крепкого алкоголя работала до объявления масштабных пошлин президентом США Дональдом Трампом в апреле, сообщало на этой неделе Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В минувшее воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп объявили о заключении соглашения по ставке в 15% на товары, экспортируемые в Штаты из ЕС. Эти пошлины вступают в силу 7 августа.

В 2024 году на США приходилось почти 30% европейского экспорта вин.

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