В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ЕС ждет, что на этой неделе США официально подтвердят исключения из новых 15-процентных американских пошлин на импорт из Евросоюза, а также снижение пошлин на автомобильную продукцию, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Евросоюз рассчитывает, что на этой неделе президент США Дональд Трамп издаст указы, которые придадут официальный статус снижению пошлин на машины и крупным исключениям при сборах с некоторых промышленных товаров, вроде авиадеталей, заявили лица, знакомые с вопросом", - информирует агентство.

ЕС и США должны будут опубликовать совместное заявление, которое закрепит политические договоренности, достигнутые в июле Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам собеседников агентства, согласованную пошлину в 15% на значительную часть импорта ЕС теперь должны применять и в отношении автомобилей, ранее обложенных тарифами в 25%, а также в случае будущих секторальных пошлин на полупроводники и фармацевтические препараты.

По информации Bloomberg, под исключения из пошлин может попасть лишь ограниченный круг товаров, связанных с авиацией и с лекарственными средствами типа дженериков. ЕС и США также продолжают обсуждать выведение из-под действий пошлин вина, другого алкоголя и иных товаров.

Кроме того, ЕС желает соглашения, которое позволит экспортировать в США определенные объемы стали и алюминия по более низкой ставке, чем нынешние 50%.

Источники уточнили, что любое указание на невыполнение США политических обязательств приведет к новым призывам среди стран ЕС предпринять ответные шаги. Так, добавил один из собеседников, Евросоюз может при необходимости быстро ввести меры, которые затронут поставки товаров из США примерно на $116 млрд. Пока что реализация инициативы поставлена на паузу.

В конце июля фон дер Ляйен и Трамп объявили о заключении соглашения по ставке в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС. В то же время этим соглашением предусмотрены как "нулевые пошлины" на ряд товаров, так и закупка энергоносителей из США на сумму $750 млрд и вооружений на сумму $600 млрд.