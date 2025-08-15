Поиск

Большинство экспертов ждут снижения ставки ФРС США в сентябре

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США снизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 16-17 сентября, полагает большинство экспертов, опрошенных Reuters.

Они не исключают возможности еще одного уменьшения ставки на такую же величину до конца текущего года.

Инфляционное давление в США сохраняется и может усилиться в результате введения пошлин на импорт Белым домом, в то время как ситуация на рынке труда ухудшается. При этом президент Дональд Трамп продолжает давить на ФРС, требуя снижения ставки, и на последнем заседании американского ЦБ расхождение во мнениях среди его руководителей стало очевидным.

67 из 110 экспертов (61%), участвовавших в опросе Reuters, ждут уменьшения ставки Федрезервом в сентябре до 4-4,25% с нынешнего уровня в 4,25-4,5%. Один респондент считает возможным снижение ставки сразу на 50 б.п. на предстоящем заседании, остальные ожидают ее сохранения на прежнем уровне.

"Мы полагаем, что участники рынка чрезмерно уверены в возможности снижения ставки в сентябре, поскольку неверно интерпретируют оценку Федрезервом состояния рынка труда", - отмечают эксперты Barclays.

Более 60% участников опроса ожидают, что американский ЦБ опустит ставку либо один, либо два раза в этом году. Почти 80% респондентов полагают, что последствия американских пошлин на импорт для инфляции в США будут временными.

ФРС удерживает ставку на уровне 4,25-4,5% с декабря прошлого года.

