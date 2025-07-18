Глава ФРБ Чикаго допустил, что ФРС сможет существенно снизить ставку в течение года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби несколько обеспокоен сигналами того, что повышение пошлин на импорт Вашингтоном способствует ускорению темпов роста цен на товары в США.

Тем не менее, Гулсби уверен в том, что американская экономика находится в хорошем состоянии, и Федеральная резервная система (ФРС) сможет "довольно существенно" опустить базовую процентную ставку в течение следующих 12 месяцев.

"Небольшая встряска в связи с изменениями в политике, возможно, сбила нас с пути движения к цели по инфляции в 2%, - сказал Гулсби в интервью Daily Wire в пятницу. - Однако, в целом, я считаю, что базовые тенденции в экономике позволят нам довольно существенно снизить ставку в течение примерно года".

Инфляция (индекс CPI) в США в июне составила 2,7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с майскими 2,4%, сообщило ранее на этой неделе министерство труда страны.

ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Гулсби в 2025 году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающем решения по ставке. Следующее заседание FOMC пройдет 29-30 июля.