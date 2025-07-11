Глава ФРБ Сан-Франциско ждет двух снижений базовой ставки в 2025 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли полагает, что время снижения процентных ставок приближается, при этом она не уточнила, когда это должно произойти, сообщает Reuters.

"Я действительно считаю, что пришло время" взвесить необходимость уменьшения ставок, чтобы экономика оставалась в том же хорошем состоянии, в котором она сейчас находится, заявила она на мероприятии, организованном Market News International.

"Я рассматриваю два снижения... как вероятный итог", - сказала Дейли, но добавила, что эта перспектива все еще остается весьма неопределенной.

"Экономика в хорошем состоянии. Если посмотреть на рост - он стабилен. Если посмотреть на рынок труда - он стабилен. А если посмотреть на инфляцию - она возвращается к нашему целевому уровню в 2%", - сказала Дейли.

Она также отметила, что повышение импортных пошлин, которое во многом стало причиной экономических проблем в этом году, может не оказать того негативного влияния на инфляцию, которого многие опасались. Это обусловлено тем, что компании учатся справляться с повышением пошлин, не перекладывая эти последствия на плечи покупателей. Что касается ускорения инфляции, "возможно, этого просто не произойдет", добавила Дейли.

Глава ФРБ Сан-Франциско отметила, что рассматривает возможность смягчения денежно-кредитной политики осенью. Это соответствует мнению большинства других руководителей Федеральной резервной системы, хотя некоторые и заявляли о наличии оснований для снижения ставок уже в июле.

Так, член совета управляющих регулятора Кристофер Уоллер в четверг подтвердил свою заинтересованность в снижении ставок в конце этого месяца, признав при этом, что он находится в меньшинстве с подобным мнением.

По итогам июньского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Федрезерв находится в хорошем положении, чтобы не спешить с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам июньского заседания.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов. Аналогичный прогноз руководство ЦБ дало в марте.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении процентной ставки - показывает, что десять из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения в 2025 году по крайней мере на 50 б.п., в том числе двое считают возможным уменьшение ставки на 75 б.п.

Семеро полагают, что ставка останется в текущем диапазоне 4,25-4,5% до конца 2025 года. В марте таких членов руководства ФРС было четверо.

Следующее заседание ФРС состоится 29-30 июля.