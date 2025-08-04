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Поставки Tesla с предприятия в Шанхае в июле снизились на 8,4%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. сократила поставки электромобилей с шанхайского завода в июле на 8,4% в годовом исчислении.

Предприятие Tesla в Шанхае отгрузило в июле 67 886 автомобилей, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA), представившая предварительные данные. На этом заводе производятся седаны Model 3 и внедорожники Model Y.

В июне поставки с шанхайского предприятия Tesla немного увеличились в годовом выражении, причем рост был отмечен впервые после восьми месяцев спада.

Снижение продаж в июле по сравнению с июнем составило 5,2%.

CPCA не дает в предварительных данных разбивки по тому, сколько электромобилей Tesla было продано в Китае, а сколько отправлено на экспорт. Предприятие в Шанхае остается ключевым производственным хабом для ее глобальных операций, в частности для экспорта в Европу.

В целом оптовые продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в июле увеличились на 25% по сравнению с тем же месяцем, до 1,18 млн единиц, свидетельствуют предварительные данные CPCA. Показатель снизился на 4% относительно июня.

Leapmotor, Xpeng, Xiaomi, Dongfeng Nissan и GAC Toyota увеличили продажи NEV до рекордных уровней.

Продажи NEV в стране в январе-июле выросли на 35%, до 7,63 млн единиц.

Tesla Китай Шанхай CPCA США
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