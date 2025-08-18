Глава OpenAI не исключил покупки Chrome

Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сектор искусственного интеллекта (ИИ) переживает стадию "пузыря", полагает глава OpenAI Сэм Альтман. Об этом пишет The Verge.

"Когда случаются "пузыри", умные люди начинают испытывать чрезмерный восторг по поводу зерна истины, - отметил Альтман. - Находимся ли мы в той фазе, когда инвесторы в целом испытывают чрезмерный восторг по поводу ИИ? Я считаю, что да. Является ли ИИ самой значимой вещью, которая случилась за очень долгое время? Тоже да, я считаю".

Альтман также сказал, что OpenAI в "не очень отдаленном будущем" потратит триллионы долларов на строительство дата-центров и отметил, что компании следует рассмотреть покупку браузера Chrome, если власти принудят Google, входящую в Alphabet Inc., к его продаже.